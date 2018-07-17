«Яндекс.Навигатор» заговорит голосом Ольги Бузовой

Пользователи «Яндекс.Навигатора» с августа смогу изменить стандартную озвучку на голос телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщает портал Super.

Отмечается, что разработчики заменили некоторые стандартные навигационные фразы. К примеру, вместо классического «найден более быстрый маршрут» будет звучать строчка из песни артистки: «Люди не верили, но я нашла маршрут короче». Всего в озвучке больше 100 фраз, их записывали около четырех часов.

Ранее в сервис уже были добавлены голоса Федора Бондарчука, Гарика Харламова, Басты, Оптимуса Прайма, Василия Уткина и других знаменитостей. Ольга Бузова стала первой женщиной, озвучившей навигатор.

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