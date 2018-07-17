Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд

Полицейским, которые уезжали с дежурства на матчах чемпионата мира, проходивших в Сочи, не хватило места в поезде. Информация об этом появилась в паблике «ДТП и ЧП. Сочи» во «ВКонтакте».

Один из подписчиков группы — сотрудник правоохранительных органов, не раскрывая своего имени, — рассказал, что в купе сажали по восемь человек, а тем, кому не хватило места, приходилось остаться в проходе. Поезд состоял из 18 вагонов. Около 30 человек остались на перроне. «Несколько раз дергал стоп кран, но машинисту все равно, люди так и остались за бортом. Кто-то ехал в неподобающих условиях, кто-то остался ждать, а ведь дома ждут. Уровень организации на высоте», — написал он.

В следующем посте появились фотографии из поезда. На них видно, как люди в штатском лежат на матрасах, уложенных на полу.

В региональном управлении МВД объявили, что распространенная в соцсетях информация не соответствует действительности, сообщает «Блокнот. Краснодар». Сотрудники ведомства заверили, что вывод сводного отряда осуществляется по графику, а в вагонах поездов предусмотрен резерв на 40 мест.

В общей сложности охраной стадиона «Фишт» занимались 4,5 тысячи человек, включая сотрудников полиции, ЧОПов, Росгвардии и казаков.

В конце мая в сети появился видеоролик с раздачей в грязном дворе сухого пайка полицейским, приехавшим в Волгоград из области на усиление во время чемпионата мира по футболу. Автора ролика пообещали уволить.

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