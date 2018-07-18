Трамп расхотел защищать союзников

Президент США Дональд Трамп усомнился в необходимости защищать союзников по НАТО. Об этом он заявил в интервью журналисту Fox News Такеру Карлсону.

На вопрос репортера, почему его сын в случае вооруженного конфликта, например, в Черногории, должен будет принять участие в военных действиях, Трамп ответил: «Я сам этим задаюсь».

«Черногорцы — сильные и агрессивные люди, если они начнут проявлять агрессию, поздравляю, начинается третья мировая война», — передает слова американского лидера The Hill. Он добавил, что уже говорил о необходимости платить за военную помощь.

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Согласно уставу Североатлантического альянса, нападение на одну из стран-союзников рассматривается как атака на весь блок, и страны-члены обязаны принять участие в военных действиях.

Карлсон также отметил, что изначально задачей НАТО была защита стран Восточной Европы от вторжения СССР, однако после его распада необходимость в альянсе отпала. По словам журналиста, Трамп сказал, что тоже поднимал вопрос о практической значимости существовании блока, однако дальше этого дело не зашло.

Трамп неоднократно критиковал государства-члены за недостаточные военные расходы. По мнению американского лидера, вместо установленных 2 процентов страны НАТО должны отчислять на военные нужды 4 процента ВВП.

США тратят на НАТО 3,58 процента ВВП — больше всех остальных.

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