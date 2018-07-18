Google заплатит миллиарды за доминирование

Европейская комиссия оштрафовала «дочку» американской компании Alphabet — Google — за нарушение антимонопольного законодательства, американская компания проплачивала предустановку собственного поисковика на мобильных устройствах. Об этом говорится в сообщении европейского органа. Размер штрафа составит 4,34 миллиарда евро.

«Google использовала ОС Android как средство для укрепления своей поисковой системы на рынке», — приводятся в сообщении слова еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, которая заверила, что никакой политики в решении Еврокомиссии нет.

По итогам расследования европейские власти пришли к выводу, что американская компания проплачивала производителям смартфонов за предустановку поисковика и браузера от Google, что привело к доминирующему положению последнего и созданию неконкурентной среды на этом рынке.

Материалы по теме Китайский связной Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ

«Наше дело касается трех типов ограничений, которые Google наложила практически на все девайсы на базе Android. Они требовали, чтобы трафик с устройств не покидал информационной системы Google», — пояснила еврокомиссар.

На исправление ситуации у Google есть 90 дней, в противном случае компании будут грозить новые штрафы в размере до пяти процентов среднесуточного оборота головной компании Alphabet. В Google уже заявили агентству Bloomberg, что будут обжаловать решение Еврокомиссии. Гендиректор Google Сундар Пичаи отметил, что Европа «отвергает бизнес-модель Android, которая только расширила выбор, уж точно не снизила».

Google не первый раз получает иски от Еврокомиссии за доминирующее положение на рынке. В прошлом году компанию уже штрафовали на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление собственным положением на рынке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!