Google оспорит решение Еврокомиссии оштрафовать его как монополиста

Корпорация Google оспорит решение Еврокомиссии оштрафовать ее на 2,42 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного юрисконсульта корпорации Кента Уокера.

По его словам, корпорация «уважает, но не согласна с решением Еврокомиссии» и намерена обжаловать его в суде. Как отметил Уокер, действия Google «полезны» как для рекламодателей, так и для конечных покупателей товаров и услуг.

Претензии Еврокомиссии к Google заключаются в том, что корпорация отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам, тем самым ущемляя права конкурентов. Кроме того, Google неправомерно требует у производителей смартфонов с операционной системой Android предустанавливать собственные приложения.

Ранее 27 июня сообщалось о том, что Европейская комиссия приняла решение оштрафовать корпорацию Google на 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке систем поиска в интернете.

В марте Федеральный суд Чикаго постановил, что поисковик Google нарушает неприкосновенность частной жизни миллионов пользователей сети путем сбора и хранения их биометрических данных. Судья Эдмонд Чанг постановил, что теперь за каждое использование частных фотографий без согласия пользователей корпорация будет выплачивать штраф от одной до пяти тысяч долларов.