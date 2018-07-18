Депутату отказали в парковочном месте для коня

Депутат камчатского законодательного собрания от «Справедливой России» Михаил Пучковский пожаловался, что мэрия Петропавловска-Камчатского отказала ему в предоставлении парковочного места для коня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мэрия отказала в ответ на мое обращение — я считаю, по необъективным причинам. Они привели выписки из актов по гужевому транспорту… Но я же приезжаю не на телеге», — рассказал региональный депутат. В мэрии подтвердили, что на обращение Пучковского был направлен ответ, но не уточнили его содержание. Теперь он планирует обжаловать решение администрации города в суде.

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В июне депутат от «Справедливой России» приехал на сессию верхом на мерине и в сопровождении наездниц. Своей акцией он хотел привлечь внимание к проблемам малообеспеченных людей, которые не могут позволить себе личный транспорт. Привязать коня рядом со входом в здание правительства ему помешал охранник.

В конце мая Пучковский заявил, что что из-за высоких цен на бензин был вынужден пересесть с автомобиля на коня, и потребовал организовать ему место для привязи животного у здания камчатского правительства. Он объяснил свое решение тем, что, как депутат, он обязан присутствовать на сессиях в правительстве. Однако после роста цен на бензин депутат, который живет только на свою пенсию, больше не может позволить ездить на автомобиле, и покупать билеты на автобус ему также не по карману.

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