Девушки с большой грудью нашли способ носить вещи с открытой спиной

Бренд-производитель нижнего белья Bravissiomo представил регулятор бретелей бюстгальтера Maidenform, позволяющий девушкам с большой грудью носить одежду с открытой спиной, при этом оставаясь в белье. Об этом сообщает The Sun.

Дополнительный ремешок опоясывает живот и перекрестно пристегивается к застежкам любого обычного бюстгальтера. Таким образом, ни одна часть бюстгальтера не будет видна из-под топа с глубоким вырезом на спине.

На официальном сайте Bravissiomo говорится, что регулятор подходит для застежек как с одним крючком, так и с двумя.

Maidenform доступен по цене восемь долларов.

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В июне Bravissimo выпустил плавательный матрас для девушек с большой грудью. Под подушкой сделали специальное пространство, чтобы им было удобно лежать на животе во время плавания. По словам представителей Bravissimo, они разместили публикацию с якобы новым продуктом в социальных сетях ради шутки, однако пользователи приняли новинку с таким восторгом, что компания решила запустить массовое производство пляжного аксессуара.

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