Журналисты пропесочили устроившего драку бывшего футболиста сборной России

Спортивные журналисты принялись активно обсуждать поступок бывшего футболиста Сергея Кирьякова, ударившего обозревателя «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера. Свои мнения они опубликовали в личных Twitter-аккаунтах.

Известный телекомментатор Василий Уткин написал, что безоговорочно осуждает любые действия, связанные с рукоприкладством. Кроме того, он назвал развязавшего драку Кирьякова идиотом и посоветовал Рабинеру «фильтровать базар». «Позор получить по ***** (лицу) за такой сервильный и бездарный текст», — подытожил Уткин.

Первый заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов также назвал бывшего футболиста идиотом.

Корреспондент «Спорт-Экспресса» в Испании Александр Вишневский усомнился в психологическом состоянии Кирьякова. Он предложил коллегам никогда не иметь дел с бывшим футболистом, а также не обращаться к нему за комментариями.

Поступок инициатора драки осудили и журналисты из других изданий. Обозревать «Советского спорта» Павел Лысенков поддержал Рабинера и заявил, что тот является жертвой сложившейся ситуации.

Этой же точки зрения придерживается и Дмитрий Ерыкалов, обозреватель издания «Чемпионат». Журналист пожелал Кирьякову вечно оставаться без работы, а Рабинеру — здоровья и смелости.

17 июля бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков избил журналиста «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера на выходе из студии телеканала «Матч ТВ». По словам Кирьякова, Рабинер позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес.

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