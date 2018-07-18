Бывший глава МУРа отделался условным сроком по делу о коррупции

Московский гарнизонный военный суд назначил бывшему начальнику Московского уголовного розыска генералу Виктору Трутневу наказание в виде пяти лет лишения свободы условно по делу о коррупции. Об этом в среду, 18 июля, сообщает РИА Новости.

Отставному полицейскому вменялась часть 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Сумма взятки, посредником в которой следствие называет Трутнева, составила 70 тысяч долларов.

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По данным «Интерфакса», следствием и судом установлено, что Трутнев вместе с другими соучастниками в мае-июне 2017 года получили 70 тысяч долларов для их дальнейшей передачи в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела в отношении гендиректора компании «Трансэко» Юрия Корнилова.

Суд также установил виновность других фигурантов дела — бывших офицеров Балашихинского межрайонного отдела УФСБ Алексея Винокурова, Артура Юсуфова и Дениса Семенова. «Юсуфов, зная о том что его знакомый Винокуров поддерживает дружеские отношения с Трутневым, договорился о своих посреднических услугах на сумму 10 тысяч евро каждому», — заявил судья, оглашая приговор.

В приговоре отмечается, что первая часть взятки в размере 50 тысяч долларов была передана 17 и 18 июля 2017 года. С санкции Московского гарнизонного военного суда 2 марта Трутнев был отправлен под арест, но позже Московский окружной военный суд перевел его под домашний арест. В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Трутнева к 10 годам лишения свободы.

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