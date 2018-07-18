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Обвиненный в изнасиловании музыкант отсудил у журналистов целое состояние

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Клифф Ричард

Британский исполнитель Клифф Ричард (Cliff Richard) отсудил у телекомпании «Би-би-си» 210 тысяч фунтов (более 17 миллионов рублей по курсу на 18 июля — прим. «Ленты.ру») за трансляцию полицейского обыска в его доме. Об этом сообщает таблоид Daily Mirror.

В 2014 году стражи порядка проводили проверку по подозрению музыканта в сексуальном насилии. Позднее дело было закрыто, так как предположения не подтвердились.

Артисту удалось доказать, что трансляция рейда нарушила его право на частую жизнь. По его мнению, освещение действий полиции также испортило ему репутацию и помешало дальнейшей работе. По словам звезды, после обыска он почувствовал, что его жизнь остановилась.

По словам сотрудника юстиции, журналисты совершили преступление «серьезным и сенсационным» способом. Сумма присужденных выплат была составлена из 190 тысяч фунтов за общие понесенные убытки и 20 — за сопутствующие «отягчающие обстоятельства». «У сэра Клиффа было право на неприкосновенность частной жизни, и "Би-би-си" неоправданно нарушило это право», — заявил судья Манн (Mann). Он также постановил, что артист позднее может претендовать на иные выплаты от корпорации.

Ранее полиция Саут-Йоркшира согласилась выплатить Ричарду 400 тысяч фунтов (почти 33 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») по иску о действиях правоохранителей.

Ричард попал под подозрения по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетним летом 2014 года. Полиция предполагала, что артист вступил в интимную связь с ребенком в 1985 году. Музыкант вину не признал, при этом активно общался с правоохранителями, участвуя в допросах. В итоге полиция не предъявила музыканту обвинения, сняв все подозрения.

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