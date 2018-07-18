Немецкий журналист констатировал превращение «русских в людей»

Журналист немецкой газеты Die Tageszeitung Андреас Руттенауэр (Andreas Ruttenauer) заявил, что чемпионат мира по футболу «превратил русских в людей». Колонку, посвященную мундиалю, он опубликовал после окончания мирового турнира.

В материале «Как русские становятся людьми» Руттенауэр рассуждает об изменениях, которые чемпионат привнес в российскую действительность. По его мнению, паспорт болельщика стал универсальной лицензией, дающей носителю право на улыбки полицейских и мелкие нарушения.

Со слов репортера, проведение первенства в «этой странной стране» стоило таких изменений. Однако, замечает Руттенауэр, превращение «русских в людей» ограничилось лишь четырьмя неделями чемпионата мира. По его словам, уже в последние дни турнира было заметно, что все возвращается на круги своя: к примеру, полиция стала грубее, потому что «может делать снова то, что всегда делает».

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Руттенауэр отметил, что многие западные туристы представляли Россию более советской, чем она есть на самом деле, и были удивлены позитивной атмосферой. Он обратил внимание на то, что встречал множество россиян, мечтающих об эмиграции: журналист уверен, что многие из них устали от коррупции, цензуры в сети и крупных нецелесообразных бюджетных трат. По мнению репортера, стремление к свободе чувствуется в России почти везде.

«Если бы хоть некоторые из прибывших болельщиков взяли бы от России мнение, что истинная свобода — это высшее благо, то можно было бы, вероятно, действительно назвать чемпионат мира 2018 года лучшим во все времена», — заключил Руттенауэр.

В середине июля издание The Independent собрало список из 45 интересных фактов о России, которыми поделились иностранные журналисты после посещения мундиаля. Репортеры отметили любовь россиян к укропу и Ленину.

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