На Урале арестовали обвиняемого в убийстве королевы красоты

Суд арестовал на два месяца 24-летнего жителя Магнитогорска по подозрению в убийстве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК по Челябинской области в четверг, 19 июля.

Мужчине вменяется также разбой.

По версии следствия, вечером 16 июля 2018 года он под предлогом покупки автомобиля заманил потерпевшую в автосервис, где ударил молотком по голове. Затем обвиняемый вывез тело в безлюдное место. Автомобиль он планировал разобрать на запчасти и продать.

Об обнаружении в Магнитогорске мертвой модели Ксении Мецгер, попавшей в финал международного конкурса красоты Missis World Russia, сообщалось 17 июля. Ее ударили молотком по голове, а тело спрятали в лесу.

29-летняя Мецгер три года назад вышла замуж и уехала с мужем и сыном в США. Она приехала в Челябинскую область к родителям, решила продать свою машину Skoda Octavia и пропала. Ее обнаружили через сутки.

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