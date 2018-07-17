Финалистку международного конкурса красоты убили молотком на Урале

Модель Ксению Мецгер, попавшую в финал международного конкурса красоты Missis World Russia, нашли мертвой в Магнитогорске Челябинской области. Ее ударили молотком по голове, а тело спрятали в лесу, сообщает во вторник, 17 июля, местное отделение «Московского комсомольца».

Областное следственное управление СКР заявляет, что подозреваемый в преступлении задержан. Им оказался 24-летний магнитогорец.

Отмечается, что 29-летняя Мецгер три года назад вышла замуж и уехала с мужем и сыном в США. Женщина приехала в Челябинскую область к родителям, решила продать свою машину Skoda Octavia и пропала. Ее обнаружили через сутки.

По информации издания, подозреваемому понравился автомобиль Мецгер, и он пригласил женщину в свой автосервис якобы посмотреть его на подъемнике перед покупкой. В боксе он ударил ее по голове, а тело увез подальше от города.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Продолжается расследование.

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