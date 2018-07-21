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Индусы насмерть забили мусульманина из-за коровы

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Adnan Abidi / Reuters

В индийском штате Раджастхан несколько индусов насмерть забили мусульманина, заподозрив его в контрабанде коров. Об этом сообщает Reuters в субботу, 21 июля.

Фермер по имени Акбар и еще один мужчина, которому удалось сбежать, вели корову к своей деревне, когда на них напали по меньшей мере пять человек. Прибывшая на место полиция доставила Акбара, который назвал только свое имя, в больницу, однако он скончался в дороге. «Мы проводим расследование и арестуем подозреваемых», — сообщил агентству представитель полиции.

Месть за причинение вреда коровам стала распространенным явлением с тех пор, как в 2014 году к власти пришел премьер-министра Нерендра Моди и его Индийская народная партия, которую часто называют партией индийского национализма.

В 2017 году в штате Гуджарат ужесточили меру наказания за убийство крупного рогатого скота до пожизненного лишения свободы. Помимо этого, запрещается также перевозка скота на бойню: в этом случае транспортное средство конфискуется, а нарушителя ждет штраф в размере 100 тысяч рупий (1,5 тысячи долларов).

Корова — священное животное для индусов. Убийство крупного рогатого скота полностью или частично запрещено в 20 из 36 штатов и на союзных территориях Индии. До этого законопроекта за преступление полагалось наказание в виде семи лет лишения свободы и штрафа в размере 50 тысяч рупий (около 700 долларов) за транспортировку животного к месту забоя. Однако проживающие в Индии мусульманские меньшинства употребляют говядину в пищу и занимаются разведением коров, из-за чего часто становятся жертвами нападок со стороны религиозных индусов.

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