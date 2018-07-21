Путин и Макрон поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля в субботу, 21 июля.

«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», — говорится в сообщении.

Ранее 21 июля российский военно-транспортный самолет доставил из Франции на сирийскую вазу ВКС России в Хмеймиме 44 тонны гуманитарного груза, сообщает «Интерфакс». Путин и Макрон договорились об этом еще в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

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В партию вошли лекарства и медицинское оборудование, одежда, палаты и предметы первой необходимости. Их доставят в Восточную Гуту. За распределение будут отвечать Центр примирения враждующих сторон в Сирии и представителями Сирийского Арабского красного полумесяца.

Франция стала первой страной Евросоюза, согласившейся помочь Сирии. 25 мая Макрон заявил, что выделит 50 миллионов евро на эти цели.

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