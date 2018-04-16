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Франция назвала Россию соучастницей химатаки в Сирии

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию соучастницей предполагаемой химической атаки в Сирии. Об этом он заявил в интервью телеканалу BFMTV.

По словам французского лидера, Москва «подорвала действия международного сообщества». Он напомнил о резолюции сентября 2013 года, согласно которой допускается использование силы в случае нарушения запрета на применение химического оружия.

«Русские постоянно блокировали голосование. Русские — соучастники. Они не использовали хлор, но методично выстраивали недееспособность международной дипломатии», — сказал Макрон.

Президент также добавил, что убедил своего американского коллегу Дональда Трампа сохранить присутствие в регионе, а также ограничить применение ракет только объектами химического оружия.

Ранее США обстреляли Дамаск с трех сторон и с неба. Цель атаки — недопущение новых случаев применения химического оружия в Сирии. Поводом для бомбежек стала сброшенная на город Дума под Дамаском хлорная бомба, о чем сообщали повстанцы. Сирийское правительство и Россия не подтвердили информацию о применении в ближневосточной республике химоружия и заявляют, что это провокация.

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