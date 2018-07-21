Тысячи болельщиков простились с убитым олимпийским призером Теном

utepova_talshyn / Instagram

В казахстанском городе Алма-Ате прошла гражданская панихида по умершему призеру Олимпийских игр в Сочи фигуристу Денису Тену. Видео появилось в Instagram Талшын Утеповой.

Церемония состоялась во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Проститься с фигуристом пришли жители Алма-Аты, певцы, музыканты, чиновники и спортсмены, сообщает издание Tengri News. Также на траурную церемонию присутствовал казахстанский министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. «Сегодня не только Казахстан, но и весь мир скорбит. Мы потеряли личность, которая хотела сделать мир добрее и лучше», — заявил он.

Тен скончался 19 июля в возрасте 25 лет. Фигурист получил ранение бедра, когда пытался остановить неизвестных, снимавших зеркала с его автомобиля в центре Алма-Аты. Спортсмен в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти — фигурист потерял три литра крови.

Тен в 2014 году получил бронзу на Олимпийских играх в Сочи. Его награда стала единственной медалью сборной Казахстана на этих Играх.

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