Спорт
 
Последние новости
Нефтяники США выступили против ужесточения антироссийских санкций
США обратили внимание на отсутствие демократии в Никарагуа
Определен срок открытия станции «Нижняя Масловка»  
Украина отдала Нидерландам дело сбитого над Донбассом «Боинга»
Подарок Путина Трампу проверили на безопасность
Раскрыты детали скандала в сборной Аргентины на чемпионате мира
Индусы насмерть забили мусульманина из-за коровы
Самовоспламенившиеся чипсы дважды подожгли завод в США
Ученые предсказали серьезные катаклизмы в России
Новости партнеров

Тысячи болельщиков простились с убитым олимпийским призером Теном

Перейти в «Мою Ленту»
utepova_talshyn / Instagram

В казахстанском городе Алма-Ате прошла гражданская панихида по умершему призеру Олимпийских игр в Сочи фигуристу Денису Тену. Видео появилось в Instagram Талшын Утеповой.

Церемония состоялась во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Проститься с фигуристом пришли жители Алма-Аты, певцы, музыканты, чиновники и спортсмены, сообщает издание Tengri News. Также на траурную церемонию присутствовал казахстанский министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. «Сегодня не только Казахстан, но и весь мир скорбит. Мы потеряли личность, которая хотела сделать мир добрее и лучше», — заявил он.

Тен скончался 19 июля в возрасте 25 лет. Фигурист получил ранение бедра, когда пытался остановить неизвестных, снимавших зеркала с его автомобиля в центре Алма-Аты. Спортсмен в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти — фигурист потерял три литра крови.

Тен в 2014 году получил бронзу на Олимпийских играх в Сочи. Его награда стала единственной медалью сборной Казахстана на этих Играх.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Второй подозреваемый признался в убийстве фигуриста Тена
Подозреваемый в убийстве фигуриста Тена сознался в содеянном
Ягудин проклял убийц фигуриста Тена
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

Алиссон в стране чудес

Этот бразилец стал самым дорогим вратарем мира. За что?
12:31Сегодня

Раскрыты детали скандала в сборной Аргентины на чемпионате мира

09:34Сегодня

Еще 14 российских спортсменов обвинили в употреблении допинга

11:01Сегодня

Украинского футболиста раскритиковали за жест Дзюбы

Спорт00:0620 июля

«Раньше можно было бить в пах или головой в голову»

Он дрался еще в 90-е, а теперь возглавит турнир UFC в России
01:49Сегодня

В Белоруссии не смогли найти дом за 20 миллионов долларов для Марадоны

23:3216 июля

Выбежавших на поле в финале ЧМ-2018 активистов Pussy Riot наказали

23:3620 июля

Стыдливая просьба убедила Путина подумать о продаже пива на стадионах

Спорт19:2414 июля

Дьяволы в медалях

Бельгия выиграла бронзу. У Англии не было шансов
09:3219 июля

Назван самый дорогой спортивный клуб мира

22:4316 июля

Футболист сборной России назван одним из открытий ЧМ-2018

04:41Сегодня

Полторы сотни обманутых нигерийских болельщиков улетели из России

Россия
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
Депутат остановил вентилятор языком
Девочка спланировала с седьмого этажа на москитной сетке
Россиянам рассказали о количестве праздников в 2019 году
Неудачный приворот обошелся москвичу в 63 тысячи рублей
Участников незаконных митингов начнут отпускать быстрее и судить мягче
«Бомба-машина! Невесту на ней украл!»
«Приора» — главный автомобиль Дагестана. По ней будет скучать весь Кавказ
Все материалы
Мир
Без кокаина
Геи, бандиты и фальшивые деньги: чем живет Колумбия
Подарок Путина Трампу проверили на безопасность
Капитан катера отговорил надевать жилеты и погубил 17 человек
Индусы насмерть забили мусульманина из-за коровы
США уличили в нежелании обвинять Россию в гибели малайзийского «Боинга»
Арест подозреваемой в шпионаже Бутиной связали с саммитом Путина и Трампа
Стало известно о попытках арестованной в Турции чеченки бежать из ИГ
Все материалы
Бывший СССР
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
США и Украина отвергли идею референдума в Донбассе
Украина усмотрела в референдуме в Донбассе репетицию развала
Проблемный член
Что мешает Украине вступить в НАТО
Украинские военные подорвались на своих минах
Украина отдала Нидерландам дело сбитого над Донбассом «Боинга»
Все материалы
Экономика
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
«Если нельзя защитить логотип, то и создавать его не стоит»
Адвокат издательства «Просвещение» о парадоксах юридической практики
Мохаммед бен СалманДали заднюю
Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
ФСБ предсказала рост тарифов на связь из-за «пакета Яровой»
Нефтяники США выступили против ужесточения антироссийских санкций
«Россети» начали масштабные учения в Дагестане
Названа сумма материнского капитала после «разморозки» индексации
Все материалы
Силовые структуры
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
Неизвестные обстреляли патруль ДПС в Дагестане и убили двух полицейских
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ нашла шпионов в «Роскосмосе»
Секретный проект гиперзвукового оружия под угрозой слива на Запад
Глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков по делу о госизмене
Из-за видео с пытками заключенного возбудили дело
Модель обвинили в краже 22 миллионов у депутата Госдумы
Все материалы
Наука и техника
Чудеса света
Эти неземные снимки сделаны на обычный iPhone
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
Генрих Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных в Минске. Август 1941 года«Они выдавали себя за украинцев»
Кто на самом деле убил миллионы советских солдат
Радиоактивное облако от «Фукусимы» заразило калифорнийское вино
В США признали превосходство российского ядерного оружия
Ученые предсказали серьезные катаклизмы в России
Доказана польза аспирина в борьбе с раком
Все материалы
Спорт
Алиссон в стране чудес
Этот бразилец стал самым дорогим вратарем мира. За что?
Раскрыты детали скандала в сборной Аргентины на чемпионате мира
Тысячи болельщиков простились с убитым олимпийским призером Теном
Еще 14 российских спортсменов обвинили в употреблении допинга
Украинского футболиста раскритиковали за жест Дзюбы
В Белоруссии не смогли найти дом за 20 миллионов долларов для Марадоны
«Раньше можно было бить в пах или головой в голову»
Он дрался еще в 90-е, а теперь возглавит турнир UFC в России
Все материалы
Культура
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
И кровь, и любовь
Кого убьют и изнасилуют в финале «Игры престолов»
Кевин и его мальчики
Кино недели: от малолетних миллиардеров до страдающих секс-роботов
Участник группы Migos попался на хранении оружия
Латвия запустила свою «Новую волну» с оркестром и Вайкуле
Умерла переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак
Режиссеру «Стражей Галактики» запретили снимать третью часть из-за пошлых шуток
Все материалы
Интернет и СМИ
После прочтения убить
Эта страна чуть не сломала интернет. Из-за него же она утонула в кровавых бойнях
Блогера Мэддисона признали врагом Украины
Застигли врасплох
Инопланетная сила улиц, на которых спят, обнимаются и ищут себя
Угрозы «слить» интимные записи с веб-камер принесли шантажистам целое состояние
Московский школьник произвел фурор в британском «Голосе» после провала в России
Создатель легендарной наркоплощадки впервые за несколько лет вышел на связь
Познер посетовал на безобразие из-за снятого из эфира Первого канала интервью
Все материалы
Ценности
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Пора рожать
Младенцы зарабатывают для родителей миллионы. Звезды торопятся забеременеть
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Мужчины начали носить сломанные часы ради стиля
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Обувь Меган Маркл стала примером для женщин из королевской семьи
Все материалы
Путешествия
Цирк приехал
Что творится в Сочи в самый горячий сезон
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Жертвы порядка
Жизнь норвежцев похожа на рай. Почему же они несчастны?
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Туристы случайно пересекли украинскую границу и поплатились
Опубликована фотография повздорившего с украинцем в Турции россиянина
Названы любимые курорты знаменитостей
Все материалы
Из жизни
Жил и умер
Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Пенсионер поборол двух грабителей бильярдным кием
Самовоспламенившиеся чипсы дважды подожгли завод в США
Австралийский мальчик растолстел до 178 килограммов
Столетняя старушка прогнала воров палкой
Наследник миллиардера-педофила стал контрабандистом и сбежал на остров
Все материалы
Квиз: советские машины против современных
Кого сейчас способна догнать Волга для КГБ и есть ли машины вместительнее Победы?
Автомобили Apple
Как бы выглядели iCars от Стива Джобса
Dacia и Renault Duster II. --За что их критикуют?
Duster второго поколения ждать еще год, но мы узнали, чем он не угодил нашим европейским коллегам
Останется только дизайн
Однажды автомобили перестанут быть для нас необходимостью. Но утратят ли они роль объекта желания?
Появились фотографии новой «восьмерки» BMW без крыши
Porsche построит в единственном экземпляре уникальный классический спорткар
Марк Уолберг решил торговать машинами Chevrolet
Все материалы
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Определены города России с дешевым съемным жильем
Москвич дал сыну денег на покупку квартиры и пожалел
Все материалы