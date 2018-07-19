Ягудин проклял убийц фигуриста Тена

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин эмоционально отреагировал на новость об убийстве фигуриста из Казахстана Дениса Тена. Бывший спортсмен опубликовал соответствующую запись в своем Instagram-аккаунте.

«Пусть сдохнут эти твари, кто причастен, сядут и сдохнут в тюрьме, ублюдки», — написал Ягудин.

Ранее 19 июля стало известно, что казахстанский спортсмен погиб в Алма-Ате после ножевого ранения. Тен был ранен неизвестными, которые попытались снять зеркала с его автомобиля. Фигурист скончался от потери крови.

Тен — бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи. Он также выигрывал серебро и бронзу чемпионатов мира.

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