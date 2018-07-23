Слиты секретные инструкции Apple по починке iPhone

Пользователь YouTube Арман Хаджи (Arman Haji) выложил видео от Apple с инструкцией по ремонту устройств компании. Ролики были созданы для внутреннего использования, пишет Motherboard.

Два источника издания подтвердили подлинность материалов, однако в компании не ответили на запрос журналистов. В 11 видео показано, как с помощью специальных инструментов и аппаратов, также разработанных и запатентованных Apple, производится ремонт техники. Так, среди них инструкции по замене аккумулятора, дисплея, Taptic Engine и других компонентов iPhone X, а также материалы по ремонту MacBook и iMac Pro. Хаджи рассказал, что случайно наткнулся на ролики в Twitter.

«Из любопытства я скачал эти видео, как только увидел. После того, как аккаунт опубликовавшего их пользователя отключили, я решил, что их должны увидеть другие люди, поэтому выложил их на YouTube», — рассказал Хаджи изданию.

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