Из жизни
 
Последние новости
Россию обвинили в шпионаже против Германии
Рассказ официанта-«террориста» о неблагодарных посетителях оказался обманом
Российскую фигуристку номинировали на звание спортсменки года
Стало известно о подаренных жертве «Новичка» духов с «Новичком»
Tesla заподозрили в массовом отзыве автомобилей
В США задумали вернуть запрет на аборты
Омбудсмен объяснил молчание о пытках в колонии
Депутат Рады раскритиковал украинского чемпиона Усика за отсутствие патриотизма
Перечислены лишения Меган Маркл на пути к титулу
Убит тележурналист Денис Суворов
Новости партнеров

Главный мышелов британского МИД изменил своим вкусам

Перейти в «Мою Ленту»
Палмерстон

Кота по кличке Палмерстон из британского министерства иностранных дел застукали с утенком в пасти. Об этом сообщает The Telegraph.

Главного мышелова МИД не раз заставали во время схваток с Ларри — котом из офиса премьер-министра Великобритании, но ранее он не проявлял интереса к птицам. Палмерстон пересек улицу Уайтхолл, держа в зубах утенка, которого он успел утащить из-под носа матери между Даунинг-стрит и парком Сент-Джеймс.

По информации издания, кот был замечен с этой добычей вскоре после появления нового министра иностранных дел Джереми Ханта, о назначении которого стало известно 9 июля.

Палмерстона взяли из приюта BDCH в апреле 2016 года. У кота есть свой собственный Twitter-аккаунт, на который подписаны более 65 тысяч пользователей. Его главным конкурентом является Ларри, обитающий на Даунинг-стрит, 10.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Foreign Office cat Palmerston turns attention from mice to ducklings
Внешнюю политику Великобритании доверили министру здравоохранения
В драке главных котов Британии усмотрели политические разборки
Кот из британского МИД удостоился собственного почетного караула
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0223 июля

«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»

Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
18:00Сегодня

Леопард разнял драку антилоп и остался голодным

11:07Сегодня

Умирающий шестилетний мальчик попросил отдать свои органы нуждающимся

12:43Сегодня

«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео

Из жизни00:0221 июля

Жил и умер

Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
16:35Сегодня

Охотники попытались убить медвежонка и еле спаслись от его матери

05:08Сегодня

В Карелии объявился Хатико

08:30Сегодня

Записки на мосту самоубийц спасли шесть жизней

Из жизни00:0214 июля

Пройдоха из трущоб

Фальшивый арабский принц 30 лет обманывал богачей и шиковал на чужие миллионы
15:36Сегодня

Попытки обезьяны воскресить сородича попали на видео

16:2423 июля

Пышная модель вознамерилась вырастить самые большие в мире ягодицы

06:30Сегодня

Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии

Россия
«Кого надо — привлечем»
Истории россиян, осужденных за лайки
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россиянин показал коммунальщику аварийное состояние своего балкона, упал и умер
Кремль раскрыл возможные места следующей встречи Путина и Трампа
Родственница Скрипалей подалась в депутаты
Все материалы
Мир
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Стало известно о подаренных жертве «Новичка» духов с «Новичком»
В США задумали вернуть запрет на аборты
Россию обвинили в шпионаже против Германии
Израиль объяснил уничтожение самолета «Сухого»
Израиль сбил самолет «Сухого»
Призвавшего убивать евреев имама заподозрили в экстремизме
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы
Раскрыты подробности инсценировки покушения на Бабченко
«Правый сектор» воспротивился командующим операцией в Донбассе
Основатель Femen покончила с собой
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Украинский политик позавидовал России из-за Крымского моста
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
От дома до значка
Предпринимательница из Казани о том, как начать сразу два бизнеса
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
Google выдержал удар Европы
Депутаты одобрили повышение НДС
Немцев призвали сдавать пустые бутылки
Россияне полюбили пиво
Все материалы
Силовые структуры
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
Идентификация Бора
Он был вором в России и гангстером в Америке. Его убили за уход на покой
Пострадавшему от пыток в колонии заключенному потребуются психологи
Названы прозвища ярославских тюремщиков и их любимые виды пыток
По делу о госизмене в космической отрасли арестован второй подозреваемый
Родные попытались оправдать участника пыток в ярославской колонии
Все материалы
Наука и техника
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Еще не конец
Почему людям так хочется умереть: феномен Dark Souls
В НАТО из-за России взялись за дороги
Израиль впервые применил «Пращу Давида»
Паук поселился в iMac и начал ползать под стеклом
Океаны оказались под угрозой скорой глобальной катастрофы
Все материалы
Спорт
Денежный дракон
Азиаты пришли в футбол. Они ни за кого не болеют и бесят европейцев
Защитник сборной Хорватии признал ЧМ-2018 лучшим в истории
Российскую фигуристку номинировали на звание спортсменки года
Чемпион России заполучил футболиста ПСЖ
ФИФА назвала лучших футболистов года
Геймер бросил самую сексуальную ведущую прогноза погоды ради игры
Александр УсикПорхал и жалил
Украинец Усик победил россиянина Гассиева. Теперь он король
Все материалы
Культура
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
«Безупречный был человек»
Психушка, пивняк, тюрьма: правда и мифы Владимира Высоцкого
В Mercedes Ольги Бузовой въехал грузовик
Супергероя в американском сериале впервые сыграет трансгендер
В сети всплыло педофильское видео создателя «Рика и Морти»
Канье Уэст снова попал в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Популярный флешмоб с танцами у автомобиля на ходу признали опасным
Убит тележурналист Денис Суворов
Популярные игры превратили в «прачечную» для отмывания ворованных денег
Британцы разглядели дохлого льва на банке сиропа и пришли в ужас
Все материалы
Ценности
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Перечислены лишения Меган Маркл на пути к титулу
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Назван самый популярный оттенок лета
Все материалы
Путешествия
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Цирк приехал
Что творится в Сочи в самый горячий сезон
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Пожары на популярном у россиян курорте унесли десятки жизней
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Турист прыгнул в бассейн и сломал шею
Все материалы
Из жизни
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Жил и умер
Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
Главный мышелов британского МИД изменил своим вкусам
Умирающий шестилетний мальчик попросил отдать свои органы нуждающимся
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
В Карелии объявился Хатико
Все материалы
Монстр на каникулах
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: выбираем между городом и бездорожьем
Back in the U.S.S.R.
Фоторепортаж: один день в Советском Союзе на классическом ГУМ-Авторалли 2018
Очень странные мотоциклы
Сегодня все мотоциклы похожи, но когда-то давно все было не так
Mega Track — фиаско суперкара-внедорожника
Печальная история машины за 400 тысяч долларов, которая сейчас бы стала бестселлером
До России добрался китайский кроссовер за миллион рублей
Появились подробности про новый Hyundai Santa Fe для России
Кошка повредила «Мерседес» на 1,5 миллиона рублей
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы