Кот из британского МИД удостоился собственного почетного караула

Главный мышелов британского министерства иностранных дел кот Палмерстон был запечатлен проходящим в резиденцию на Кинг Чарльз-стрит в Лондоне мимо выставленного лично для него почетного караула. Об этом пишет в четверг, 22 декабря, The Daily Mirror.

Снимок опубликовал на своей странице в Twitter постоянный помощник главы МИД Саймон Макдональд.

«Последний год на улицах — благодаря [приюту] Battersea Dogs and Cats Home он теперь пользуется тем уважением, которого заслуживает», — отмечается в посте. Макдональд также пожелал фолловерам счастливого Рождества.

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Как напоминает Daily Mirror, почетный караул — церемониальная практика, призванная отдать дань уважения высокопоставленному лицу.

Палмерстона взяли из приюта BDCH в апреле 2016 года. У кота-«дипломата» также есть свой собственный Twitter-аккаунт, на который подписаны более 38 тысяч пользователей.

«Политическим антагонистом» Палмерстона является Ларри, кот из резиденции премьер-министра Великобритании. Летом 2016 года животные неоднократно вздорили, деля сферы влияния (вверенные им ведомства располагаются в Лондоне по соседству).