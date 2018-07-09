Внешнюю политику Великобритании доверили министру здравоохранения

Новым министром иностранных дел Великобритании стал бывший министр здравоохранения Джереми Хант. Об этом в Twitter сообщили в офисе премьер-министра.

«Королева была рада утвердить назначение Джереми Ханта министром иностранных дел», — указано в сообщении. На Даунинг-стрит добавили, что здравоохранением займется министр культуры Мэтт Хэнкок.

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До назначения на пост главы Минздрава Хант также успел поработать на посту министра культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта.

Борис Джонсон ушел с поста главы Форин-офиса вслед за министром по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвидом Дэвисом. Они выражали несогласие с действиями премьер-министра Терезы Мэй, требуя более жесткого сценария выхода страны из надгосударственного объединения. Мэй — сторонница «мягкого для бизнеса» выхода из ЕС.

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