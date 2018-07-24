В России увековечили захват Крыма

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, которым устанавливается новая памятная дата России — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 24 июля.

«Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства. Оно позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению — принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи», — говорится в пояснительной записке.

Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По их мнению, новая памятная дата будет свидетельствовать об исторической правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией.

Полуостров отделился от Украины и вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Киев и некоторые западные страны не признают законными итоги волеизъявления граждан. Украинское руководство неоднократно заявляло о планах вернуть Крым под свою юрисдикцию, ряд политиков не исключает силового способа решения вопроса. Москва подчеркивает, что голосование проходило в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова в состав РФ абсолютно легально.

8 (19) апреля 1783 года императрица Екатерина Великая подписала Манифест о присоединении к Российской державе Крымского полуострова и образовании Таврической области. Крымское ханство отделилось от Османской империи после русско-турецкой войны 1768-1774 годов, в результате которой Российская империя также получила территорию между Бугом и Днепром, крепости Керчь, Еникале и Кинбурн.

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