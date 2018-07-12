Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым

Украина должна укрепить армию и проводить переговоры в Будапештском формате, чтобы вернуть Крым. Об этом заявила депутат Рады и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По ее словам, Крым и Донбасс — украинская территория, и никто не может вести разговоров о том, чтобы отдать ее часть. Тимошенко также призвала не допустить «теневую легализацию воссоединения полуострова с Россией».

Политик выразила сожаление из-за того, что Украина не вступила в НАТО после подписания Будапештского меморандума.

Будапештский меморандум — документ, который гарантирует соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора. Документ был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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