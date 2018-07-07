На Украине возмутились соблазнительным описанием Крыма

Посол Украины в Австрии Александр Щербаков заявил, что описание Крыма в материале австрийской газеты Die Presse слишком вкусно и соблазнительно. Об этом он написал у себя в Facebook.

«Эта статья похожа на послание из параллельной реальности. Да, мы очень рады за "богатых русских". Да, море действительно теплое. Да, кипарисы и акации очень красивые. Да, пельмени там вкусные. И да, Крым — это действительно хорошее место, которое раньше стоило поездки. Раньше, но не сейчас», — написал Щербаков.

По его словам, писать про Крым, не упомянув про запрет въезда в Незалежную после посещения полуострова через территорию России, не только неверно, но и безответственно.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался принять новый статус региона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



