Киев потребовал перекрасить Крым в украинские цвета

Киев потребовал от агентства Bloomberg исправить ранее опубликованную карту с «нейтральным» Крымом. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США.

«Журналистика должна быть корректной. Bloomberg, не играйте в российские игры и пропаганду. Крым временно находится под оккупацией России, но он станет частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту. Крым должен быть помечен желтым цветом», — сообщается в Twitter дипмиссии.

Ранее информационное агентство Bloomberg опубликовало карту мира, где Крым обозначен как нейтральная территория. Инфографика, созданная сотрудниками агентства, демонстрирует, в каких развивающихся странах в 2018-2019 годах проходят политические выборы.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года.

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