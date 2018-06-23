Bloomberg удалило карту с «нейтральным» Крымом после жалобы Украины

Информационное агентство Bloomberg заявило об удалении со своего сайта карты, на которой не обозначалась территориальная принадлежность Крыма. При этом в Twitter все еще доступно оригинальное изображение.

Bloomberg нарисовало инфографику, которая демонстрирует в каких развивающихся странах в 2018-2019 годах проходят политические выборы. Территория Украины была отмечена желтым цветом, России — темно-серым, а Крым окрашен в нейтральный светло-серый цвет.

Позже Киев потребовал от агентства исправить карту и перекрасить Крым в желтый цвет. «Bloomberg, не играйте в российские игры и пропаганду. Крым временно находится под оккупацией России, но он станет частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту. Крым должен быть помечен желтым цветом», — говорилось в сообщении посольства Украины в США.

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