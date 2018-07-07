В Киеве предрекли конец Украине в случае попытки вернуть Крым силой

Попытка Киева вернуть Крым в состав Украины силой приведет к концу государства. Об этом в интервью «Левому берегу» заявил бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко.

«Если бы Украина избрала президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится», — считает он.

По его информации, существует некий «неофициальный план» по прекращению конфликта в Донбассе, который не предусматривает силовых методов. Однако осуществлять его не торопятся по двум причинам.

«Первая — план рассчитан на три-пять лет, и его не будут согласовывать с властями, которым осталось меньше года. Вторая причина — это неспособность украинской власти держать слово. Не только перед своими гражданами, но и перед партнерами. Поэтому при действующем президенте [Петре Порошенко] этот план не запустят», — рассказал экс-министр.

В июне первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что вопрос возвращения Крыма в состав страны можно решить предоставлением региону особого статуса. По его мнению, речь может идти, к примеру, о национально-культурной автономии. Кравчук подчеркнул, что тема Крыма должна рассматриваться отдельно от Донбасса.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался принять новый статус региона.

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