«Газпром» взял в долг из пенсионных денег

Государственная компания Газпром провела 24 июля размещение сразу трех выпусков корпоративных облигаций на общую сумму в 40 миллиардов рублей. Большую часть бумаг выкупили институциональные инвесторы во главе с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора отдела российского долгового рынка капитала Sberbank CIB Эдуарда Джабарова.

«Это абсолютно рыночное размещение, которое прошло при минимальном участии банков и колоссальном участии управляющих компаний (УК), которые инвестировали пенсионные накопления и страховые резервы», — рассказал Джабаров.

Источники агентства на финансовом рынке рассказали, что ставка первого купона по трем выпускам облигаций составила 8,1 процента годовых. При этом изначально ожидалась повышенная ставка в размере 8,25 процентов годовых.

Одним из организаторов размещения выступал сам Sberbank CIB. Джабаров отмечает, что бумаги больше интересны управляющим компаниям, нежели банкам. «Мы ориентировались на те пенсионные средства, которые попали в частные НПФ после апрельского трансферта. Фактически весь апрель и май рынок был закрыт, в июне в основном банки размещались, таких качественных компаний, как "Газпром" не было. Поэтому те пенсионные деньги, которые инвестировались в ОФЗ и на депозиты, мигрировали в эти выпуски "Газпрома"», — рассказал Джабаров.

Материалы по теме Второй фронт США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия

Агентство напоминает, что этот выпуск уникален тем, что в российские компании удалось привлечь иностранный капитал — чего не было с последнего витка антироссийских санкций со стороны. «Мы на протяжении последних нескольких лет не видели иностранных инвесторов в рублевых корпоративных выпусках. Сегодня же в размещении участвовали крупные европейские банки, которые имеют представительства в Москве, на них пришлось около 3-4 процентов от всего выпуска», — отметил Джабаров.

Директор Sberbank CIB убежден, что выпуск «Газпромом» облигаций и спрос на них со стороны европейских инвесторов может перезапустить российский долговой рынок для иностранных компаний. Этому также способствуют высокие процентные ставки, близость госкомпаний к государству. «Сегодняшнее размещение — новый бенчмарк, который даст переоценку всему корпоративному рынку», — заявил Джабаров.

Во вторник, 24 июля, российский рынок обвалил Дональд Трамп, который написал всего лишь один твит про ответные меры в адрес России в случае «нового вмешательства в американские выборы». За пару часов эти слова обвалили российскую валюту — доллар и евро выросли почти на рубль.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!