В Подмосковье стартовал проект «Мобильный избиратель»

На территории Московской области стартовал проект «Мобильный избиратель», который позволит жителям проголосовать на губернаторских выборах по месту своего фактического нахождения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в среду, 25 июля.

«Есть возможность самостоятельно выбрать наиболее удобный для себя способ и подать заявление о голосовании по месту нахождения. Это можно сделать уже сегодня: в режиме онлайн через портал "Госуслуги"; обратившись в ближайшую территориальную избирательную комиссию (106 пунктов приема заявлений) или многофункциональный центр», — рассказал председатель областной избирательной комиссии Эльмира Хаймурзина.

Она добавила, что с 29 августа подать заявление можно будет в любую участковую комиссию. Услуга доступна только для заявителей с постоянной регистрацией на территории Московской области. Получить бюллетень можно будет после предъявления паспорта, уточнили в правительстве.

Выборы в Подмосковье состоятся в единый день голосования 9 сентября. Действующий губернатор объявил о своем намерении баллотироваться в конце мая, 12 июля Мособлизбирком его зарегистрировал. Он первым представил все необходимые для регидрации и выдвижения документы.

Услуга «Мобильный избиратель» была опробована на президентских выборах в марте 2018 года, тогда ей воспользовались более 190 тысяч подмосковных жителей.