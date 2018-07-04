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Воробьев сдал подписи для регистрации кандидатом в губернаторы

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Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев подал в Мособлизбирком подписи, собранные в поддержку своего выдвижения на должность главы региона. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в среду, 4 июля.

«В планах у нас строить сильное, здоровое, чистое Подмосковье. Мы очень активно встречаемся на разных территориях с жителями, слушаем наказы, проблемы, которые беспокоят людей», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что власти делают все необходимое, чтобы просьбы и проблемы людей не остались без внимания.

Как пояснила глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина, в настоящее время идет второй этап избирательной кампании, когда кандидаты могут проводить публичную агитацию. При этом публикации в СМИ по-прежнему запрещены, утончила она. В СМИ можно будет публиковать имиджевые материалы с 11 августа.

Выборы в регионе состоятся в единый день голосования 9 сентября.

Андрей Воробьев объявил о своем желании принять в них участие в конце мая. Он раньше других кандидатов подал в комиссию необходимые документы. После объявления о выдвижении он отмечал, что намерен и дальше делать все необходимое для развития региона, а также подчеркивал, что рассчитывает одержать на выборах уверенную победу.

Впервые он возглавил область в сентябре 2013 года.

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