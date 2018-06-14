Воробьев подал документы на участие в выборах губернатора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подал заявление в Мособлизбирком о согласии баллотироваться на пост главы региона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 14 июня.

9 июня московское областное отделение партии «Единая Россия» по итогам праймериз выдвинуло Андрея Воробьева в кандидаты на пост главы региона.

Действующий губернатор объявил о своем намерении баллотироваться в конце мая. «Стратегическая задача — сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым», — сказал он.

Избирательная кампания в регионе началась 8 июня. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено.

Выборы состоятся в единый день голосования 9 сентября.

Воробьев возглавил Московскую область в сентябре 2013 года, в ходе выборов он набрал 78,94 процента голосов избирателей. С ноября 2012 года занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона.