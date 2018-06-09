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«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Воробьева на пост губернатора Подмосковья

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Андрей Воробьев

Московское областное отделение партии «Единая Россия» по итогам праймериз выдвинуло действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в кандидаты на пост главы региона, передает ТАСС.

«В бюллетени было внесено пять кандидатур. Результаты распределились следующим образом: Володин Роман — 8 голосов, Воробьев Андрей — 199 голосов, Кабанова Валентина — 15 голосов, Лысенко Александр — 7 голосов, Толмачев Александр — 3 голоса. По итогам голосования предлагается выдвинуть кандидатом от Московского областного отделения партии "Единая Россия" Воробьева Андрея Юрьевича, набравшего по результатам тайного голосования большинство голосов», — сказал председатель счетной комиссии Александр Костомаров.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области началась 8 июня. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено.

Выборы в регионе состоятся в единый день голосования 9 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьев объявил о своем намерении баллотироваться в конце мая. «Стратегическая задача — сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым», — сказал он.

Воробьев возглавил Московскую область в сентябре 2013 года, в ходе выборов он набрал 78,94 процента голосов избирателей. С ноября 2012 года занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона.

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