Воробьев сообщил о взыскании с оператора «Кучино» многомиллионного штрафа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об итогах рассмотрения иска к оператору полигона «Кучино». Его слова «Ленте.ру» передали в региональном правительстве.

«Мы добились принятия решения Арбитражным судом Московской области о взыскании с оператора полигона "Кучино" ущерба, причиненного окружающей среде, в размере 6,3 миллиарда рублей», — сказал он.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин потребовал от подмосковных властей в течение месяца закрыть мусорную свалку, на которую в ходе прямой линии ему пожаловались жителей Балашихи. Свалка, по их мнению, занимала на тот момент площадь в 50 гектаров. В тот же день Андрей Воробьев приказал закрыть полигон.

В февраля сообщалось, что количество жалоб жителей подмосковной Балашихи на неприятный запах сократилось более чем в 15 раз после налаживания системы сжигания газа на рекультивируемом мусорном полигоне.