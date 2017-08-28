Жители Подмосковья пожаловались на едкий дым в районе завода в Озерах

Минэкологии Подмосковья расследует факты загрязнения воздуха в районе асфальтового завода в Озерах, сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 28 августа.

Инспекторы Эконадзора взяли пробы атмосферного воздуха в районе деревни Холмы городского округа Озеры. «Это сделано по просьбе жителей деревни, которые пожаловались в Минэкологии на то, что с территории расположенного здесь асфальтового завода разносятся клубы едкого дыма», — говорится в сообщении.

Ранее по просьбе министерства сотрудники администрации городского округа провели обследование территории, прилегающей к предприятию, принадлежащему ГБУ «Мосавтодор». Как рассказал министра экологии и природопользования Мособласти Александр Коган, факты задымления подтвердились, возбудено дело об административном правонарушении.

8 августа сообщалось, что внеплановая проверка чистоты воздуха вблизи закрытого мусорного полигона «Кучино» в Подмосковье не выявила превышения загрязняющих веществ. Проверка проводилась по нескольким показателям, в том числе по концентрации диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, аммиака. Пробы отбирались у полигона и асфальтового завода, которые находятся в черте города.

В начале месяца в районе жилого комплекса «Завидное» в Видном специалисты взяли на проверку пробу атмосферного воздуха и воды в связи с расследованием загрязнения реки Купелинки неочищенными сточными водами.