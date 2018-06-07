В Подмосковье началась подготовка к губернаторским выборам

Подготовка к выборам губернатора Московской области началась в регионе, сообщила председатель областной Избирательной комиссии Эльмира Хаймурзина в четверг, 7 июня. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«8 июня на заседании Избирательной комиссии Московской области будет утвержден календарный план мероприятий Мособлизбиркома по подготовке и проведению выборов губернатора», — сказала она.

Выборы в регионе состоятся в единый день голосования 9 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьев объявил о своем намерении баллотироваться в конце мая. «Стратегическая задача — сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым», — сказал он.

Воробьев возглавил Московскую область в сентябре 2013 года, в ходе выборов он набрал 78,94 процента голосов избирателей. С ноября 2012 года занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона.