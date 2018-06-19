Воробьев рассказал об отношении к губернаторским выборам

Множество проблем было решено в Подмосковье за последние пять лет, однако остаются и нерешенные задачи, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует газета «Коммерсантъ» во вторник, 19 июня.

«Я серьезно отношусь к выборам, потому что это всегда борьба. И ЛДПР, и КПРФ, и "Справедливая Россия" выдвинут своих кандидатов — это, очевидно, будут люди, известные в Московской области. Вместе с тем я в своих силах уверен. Мы многое сделали за эти пять лет, и, самое главное, у нас есть стратегия, нацеленная в будущее. Мы строим сильное, здоровое, чистое Подмосковье, у нас есть четкий план, как реализовать все это. Я к выборам готов», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что за пять лет зарплата бюджетников увеличилась на 60–70 процентов. За это же время 250 тысяч человек получили работу рядом с домом.

«Удалось привлечь инвестиции 500 крупных компаний. Например, очень скоро заработает завод Mercedes в Солнечногорском районе: первые автомобили ждем в начале 2019 года. Построены восемь центров материнства и детства с современным оборудованием и высококлассными специалистами. Мы выполнили поручение президента и полностью ликвидировали самую длинную в стране очередь в детские сады, открыли около 400 новых садиков и 100 школ», — перечислил глава региона.

При этом, по его словам, в ближайшее время необходимо решить проблемы со стройками, свалками и больницами.

«Мне нужна убедительная победа. Убедительная — это больше 50 процентов. Победа в первом туре с хорошим результатом», — заключил Воробьев.

Выборы в Подмосковье состоятся в единый день голосования 9 сентября. Действующий губернатор объявил о своем намерении баллотироваться в конце мая.