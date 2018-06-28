В Подмосковье завершился этап выдвижения кандидатов на кресло губернатора

В Московской области завершился этап выдвижения кандидатов на должность губернатора. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в четверг, 28 июня.

Кандидаты проводили конференции, собрания, представляли документы в Избирательную комиссию. Кроме того, избирательные действия включали открытие специальных счетов и назначение уполномоченных по финансовым вопросам.

«О проведении партийных конференций в Избирательную комиссию поступили извещения от 13 избирательных объединений, но выдвижение кандидатов состоялось только на 11 партийных конференциях», — отмечается в сообщении.

Избирательная кампания в регионе началась 7 июня. Выборы состоятся в единый день голосования 9 сентября.

14 июня действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев первым из всех кандидатов подал заявление в Мособлизбирком о согласии баллотироваться на пост главы региона. «Мне нужна убедительная победа. Убедительная — это больше 50 процентов», — подчеркнул он.

Воробьев возглавил Московскую область в сентябре 2013 года, в ходе выборов он набрал 78,94 процента голосов избирателей. С ноября 2012 года занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона.