В Москве предложат попробовать на вкус земную свежесть

В кафе Brown Bar в московском универмаге ЦУМ в рамках Дней культуры Пекина 28 июля пройдет тематический китайский бранч. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага в среду, 25 июля.

Меню к бранчу представит шеф-повар пекинского ресторана Black Sesame Kitchen Чжана Айфена. Айфен предложит гостям универмага блюда с необычными названиями: «Три земных свежести», узнать, «Мапо тофу», «Китайский окунь, приготовленный в виде цветка хризантемы» и другими.

ЦУМ (сейчас расшифровывается как «Центральный Универсальный Модный») — универсальный магазин, специализирующийся на продаже одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии сегментов люкс и премиум для мужчин, женщин и детей. Занимает историческое здание бывшего универмага Мюр и Мерилиз на углу Петровки и Театральной площади, перестроенное под магазин архитектором Романом Клейном в 80-е годы XIX века.

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