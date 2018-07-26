Очевидцы рассказали о взрыве у американского посольства в Китае

Очевидцы сообщили, что у посольства США, расположенного в Пекине, произошел взрыв. На место прибыла полиция, передает Reuters.

При этом агентство со ссылкой на Global Times отмечает, что стражи порядка увезли женщину, которая пыталась устроить акт самосожжения неподалеку от здания дипмиссии. Она облила себя бензином.

В свою очередь Radio Free Asia со ссылкой на очевидцев сообщает, что возле здания американской дипмиссии мог подорваться мужчина. Полицейская машина, стоявшая неподалеку, получила повреждения.

Представители американского посольства пока никак не прокомментировали эту информацию.

В ночь на 22 февраля взрыв произошел возле посольства США в Черногории. Мужчина сначала бросил на территорию посольства ручную гранату, а затем подорвал себя.

В июне 2017-го взрыв произошел на территории посольства США в Киеве. Его отказались квалифицировать как теракт и признали хулиганством.

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