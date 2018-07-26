Маликов открестился от скандальной шутки про геев и евреев

Российский эстрадный исполнитель Дмитрий Маликов заявил, что не знает, каким образом на его странице в Twitter появилась «глупость, всколыхнувшая интернет-пространство». В своем микроблоге он принес извинения за неприятные эмоции.

«Вчера в моем твиттере не понятно как появившаяся и кем написанная глупость, всколыхнула интернет пространство. Что это было я не понимаю, но это выскочило на моей странице...» — написал Маликов (орфография и пунктуация автора сохранены).

Певец призвал людей «жить настоящим, а не иллюзорным».

Материалы по теме Полиция юмора Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их

Ранее в четверг, 26 июля, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер заявил, что скандальная шутка Маликова о том, что успеха в шоу-бизнесе добиваются только геи и евреи, свидетельствует о творческих неудачах певца. «Что-то не получается у парня. Видимо, застой какой-то творческий. Он ведь из такой семьи нормальной… Думаю, у него какие-то проблемы», — передает слова Каннера радиостанция «Говорит Москва».

25 июля поп-исполнитель заявил, что у успеха в шоу-бизнесе две составляющие — «педрильство🌈» и «еврейство». «А лучше — педрильное еврейство!» — добавил Маликов. Музыканта раскритиковали его подписчики, посчитав, что он одной «отвратительной» шуткой «обидел евреев и ЛГБТ». Позже его твит был удален.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!