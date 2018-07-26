Маликов удалил скандальную шутку про геев и евреев

Пост о том, как достичь успеха в шоу-бизнесе, исчез из официального аккаунта певца Дмитрия Маликова в Twitter. Музыкант столкнулся с критикой после публикации твита о «педрильстве🌈» и «еврействе».

В комментариях к удаленному посту Маликов попытался оправдаться: «Это комплимент, а не шутка».

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25 июля поп-исполнитель заявил, что у успеха в шоу-бизнесе две составляющие — «педрильство🌈» и «еврейство». «А лучше — педрильное еврейство!» — добавил Маликов. Музыканта раскритиковали его подписчики, посчитав, что он одной «отвратительной» шуткой «обидел евреев и ЛГБТ».

В ноябре 2017-го Маликов первым сообщил в Twitter о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Позже артист удалил свой твит, заявив, что «не собирался становиться ньюсмейкером».

Дмитрий Маликов — 48-летний композитор, певец и актер. В его дискографии 17 студийных альбомов. В 2010 году Маликов получил звание народного артиста России.

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