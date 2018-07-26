В Москве ликвидирована нападавшая на перевозчиков денег банда

В ходе совместной операции следователей столичного главка Следственного комитета России (СКР), оперативников московского уголовного розыска и ФСБ, при поддержке бойцов Росгвардии в Москве задержаны участники банды, специализировавшейся на нападениях на перевозчиков денег. Об этом в четверг, 26 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 25 июля в разных районах города были задержаны участники банды, совершившей серию нападений на перевозчиков денег и граждан. По данным следствия, руководил этой группировкой 52-летний Аслуддин Калимулаев, сам он находится в больнице, но трое его подельников в возрасте от 29 до 42 лет задержаны, и им уже предъявлены обвинения.

«С января по июнь 2018 года Калимулаев предложил ранее судимым лицам объединиться в группировку под его руководством и совершать нападения на лиц, имеющих при себе крупные суммы. Для реализации этих планов банда организовала разведку и наблюдение за интересующими объектами. На сегодняшний день известно о трех особо тяжких преступлениях, совершенных ими», — сказала Иванова.

Например, 31 января участники банды вблизи дома по Летниковской улице в Москве открыли огонь по мужчине. Потерпевшему удалось укрыться в подъезде и обратиться за помощью, и нападавшие скрылись, ничего не похитив. А в июне на улице Гарибальди участники этой же банды совершили разбойное нападение на мужчину и похитили у него более 3,5 миллиона рублей.

За минувшие сутки следователи и оперативники провели 23 обыска, в ходе которых обнаружены и изъяты 21 единица огнестрельного оружия и более 1000 боеприпасов, 5 автомобилей, использовавшихся в преступной деятельности. Задержанным предъявлены обвинения по статьям «Бандитизм», «Покушение на убийство», «Грабеж в особо крупном размере», «Разбой», «Незаконный оборот огнестрельного оружия».

Вместе с тем, как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, участников банды Калимулаева проверяют на причастность еще к пяти преступлениям, совершенным в Московском регионе.

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