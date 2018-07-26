Британские военные самолеты подняли в воздух из-за российского бомбардировщика

Британские истребители Eurofighter Typhoon подняли в воздух над Черным морем для сопровождения российского бомбардировщика Су-24. Об этом сообщает The Sun.

По данным газеты, самолеты вылетели с военно-воздушной базы в Румынии. Отмечается, что они получили сигнал о приближении Су-24 к границам воздушного пространства НАТО.

Пилотировали британские истребители члены 135-го экспедиционного авиакрыла королевских ВВС. По словам одного из летчиков, российский самолет не нарушил границ, поэтому было приказано еще некоторое время патрулировать воздушное пространство для сдерживания.

Официального комментария Минобороны России пока не поступало.

ТАСС сообщает, что в апреле на базу в Румынии прибыли четыре британских истребителя. В их задачу входит патрулирование воздушного пространства на восточном фланге НАТО.

В июле истребители Южной Кореи и Японии были подняты в воздух для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракетоносцы выполняли плановый полет над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана.

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