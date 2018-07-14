Сеул забеспокоился из-за полетов российских бомбардировщиков

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало высокопоставленного сотрудника российского посольства. Поводом стало появление российских самолетов в опознавательной зоне ПВО Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

В МИД выразили надежду, что подобное больше не повторится.

Кроме того, как пишет Reuters, Минобороны республики связалось с коллегами из России и высказало протест, отметив, что ситуация на Корейском полуострове не стабилизируется, если будет существовать опасность столкновения в воздухе.

По данным корейской стороны, в пятницу российские бомбардировщик четыре раза оказывались в границах зоны опознавания ПВО, каждый раз в воздух поднимались боевые самолеты.

Министерство обороны России 13 июля сообщило, что бомбардировщики Ту-95МС выполняли плановый полет над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Японского и Желтого морей. Экипажи бомбардировщиков Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе. «На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали истребители F-15, F-16 ВВС Республики Корея, а также F-2A ВВС Японии», — указали в российском ведомстве.

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