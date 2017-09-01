За неделю истребители ВКС восемь раз поднимались на перехват воздушных целей

Истребители воздушно-космических сил (ВКС) за неделю восемь раз поднимались на перехват воздушных целей у границ России. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщили в министерстве обороны страны.

Всего за этот период у границ было зафиксировано 24 разведывательных полета. Из них 16 были совершены на Западном стратегическом направлении, четыре — на Юго-Западном, три — на Восточном, и один — на Арктическом.

26 июля министр обороны Сергей Шойгу заявил об усилении войск Южного военного округа в ответ на рост угроз извне. В частности, по словам министра, с начала года только американские летательные аппараты выполнили более 130 разведывательных полетов у южных границ России.

3 июля военное ведомство сообщало, что за неделю ВКС шесть раз поднимали в воздух истребители на перехват иностранных самолетов у границ страны. За этот промежуток 15 разведывательных полетов у границ России совершили самолеты США, Швеции, Норвегии и Японии.