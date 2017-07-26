Шойгу объяснил усиление войск Южного военного округа

Войска Южного военного округа усиливаются в качестве ответа на рост угроз извне. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

По его словам, с апреля 2017 года в Румынии на постоянной основе размещены 16 самолетов тактической авиации США и Великобритании. С начала года только американские летательные аппараты выполнили более 130 разведывательных полетов у южных границ России.

«В этих условиях Россия вынуждена принимать симметричные меры по нейтрализации возникающих угроз национальной безопасности, проводить мероприятия стратегического сдерживания, повышать боевые возможности Южного военного округа», — заключил Шойгу.

Единственными иностранными самолетами, развернутыми в Румынии на относительно постоянной основе, являются четыре британских истребителя Typhoon из состава 3-й истребительной эскадрильи Королевских ВВС.

Самолеты дежурят на авиабазе «Михаил Когэлничану» под Констанцей по ротации в рамках запущенного весной 2017 года проекта Южного воздушного патруля НАТО — по аналогии с Балтийским патрулем, долгие годы работающим в Прибалтике. Истребители пробудут в Румынии с мая по сентябрь 2017-го.

Кроме того, в Румынии регулярно производится временное размещение авиации НАТО (в том числе американской, включая истребители F-22) в рамках совместных учений.