Военная контрразведка пришла к «президенту СССР»

Сотрудники военной контрразведки ФСБ провели обыски в квартире самопровозглашенного президента СССР Сергея Тараскина в 15-м районе Зеленоградского административного округа Москвы. Об этом в четверг, 26 июля, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника редакции, обыски были проведены и в квартире соратника Тараскина Александра Соловьева в 4-м районе Зеленограда. Основанием для них стало возбужденное в январе уголовное дело по статье о призывах к экстремистской деятельности. Были изъяты аудио- и видеоматериалы о деятельности организации «СССР», уставные документы, печати и печатная продукция.

Тараскин и Соловьев были допрошены в качестве свидетелей.

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Сергей Тараскин — зубной врач из Зеленограда, в 2008 году открыл в Зеленограде стоматологическую клинику, выиграл тендер на аренду муниципального помещения, вложил в его ремонт крупную сумму денег, но из-за финансового кризиса его бизнес прогорел. Во время суда с властями административного округа Москвы по поводу его выселения Тараскин объявил себя временно исполняющим обязанности президента СССР. Он заявил, что СССР, по его мнению, юридически не прекратил существование, при этом должность президента была свободна более 18 лет, и «никто из солдат и офицеров Советской армии, которые должны были исполнить собственную воинскую присягу, на эту должность не вступал». Бывшего президента СССР Михаила Горбачева Тараскин публично обвинил в дезертирстве.

Со временем Тараскин обзавелся многочисленными сторонниками. Они ведут бурную деятельность как в интернете, так и в реальном мире, считая Российскую Федерацию незаконным образованием, не имеющим своей территории.

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