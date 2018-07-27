Беглого преступника нашли на его собственных похоронах

Пару американцев, скрывавшихся почти 20 лет, нашли при организации похорон. Об этом сообщает New York Post.

Леон Генри Шоу (Leon Henry Shaw) и Виктория Мишель Кравиц (Victoria Michelle Cravitz) обвинялись в изнасилованиях детей. Они были объявлены в розыск в 2000 году, когда скрылись от властей и уехали из штата Орегон.

Жалобы на пару поступили в 1999-м: их повзрослевшие жертвы обратились в полицию, поскольку боялись, что насилию подвергнутся живущие с американцами дети. Проведенное расследование выявило, что за 10 лет от действий Шоу и Кравиц пострадали по меньше мере четыре ребенка в возрасте от шести до 17 лет. Одной из жертв стала родная дочь пары, были остальные из их семьи или нет, не уточняется.

Обнаружить злоумышленников удалось сотруднику одного из похоронных бюро в штате Миссисипи. Гробовщик вводил в базу имя умершего — один из псевдонимов скончавшегося Шоу, — когда обнаружил, что мужчину разыскивает ФБР. Он и сообщил агентам о находке. Кравиц после сообщения гробовщика арестовали, какое наказание ей грозит, не сообщается.

Как выяснилось, последние 15 лет пара проживала в сельских районах в Миссисипи. Женщина подрабатывала уборкой и жила под именем Дженнифер Ларсен, а мужчина занимался резьбой по дереву. Сообщается, что Шоу умер в больнице после того, как подхватил серьезную инфекцию. Ему было 72 года.

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