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Российское мясо попало в Турцию на следующий день после шутки Путина

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Россия поставила первые партии говядины в Турцию. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Гордеев, передает ТАСС.

«Я могу сказать, первые партии (...) говядины поставлены на рынок Турции. Большая перспектива по мясу птицы», — заявил он, подчеркнув, что турецкий рынок является особым с точки зрения потребления мясной продукции.

По словам Гордеева, у российских производителей также есть прямые заявки из ряда других стран на поставку говядины. «Уже есть прямые заявки как с Турции, так и с многих стран Ближнего Востока, связанные с поставками говядины. Мы еще надеемся, что откроется китайский рынок для нас, перспективы есть», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что в будущем Россия планирует выйти на ежегодные экспортные поставки мясной продукции в размере одного миллиона тонн.

В четверг, 26 июля, президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пошутил, что примет его приглашение сходить в ресторан, когда в Турцию начнутся поставки российского мяса.

«Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и [пообедаем]», — говорил он. Президент Турции пообещал, что «с большим удовольствием» будет ждать Путина.

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